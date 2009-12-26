Луценко отказался подтвердить достоверность пакта Ющенко-Януковича

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не готов подтвердить достоверность обнародованного политического соглашения между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, однако видит свидетельство того, что “каждое написанное там слово соответствует заявлениям и действиям штабов” этих кандидатов в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил на пресс-конференции во Львове.

«Я не готов подтвердить подлинность этого соглашения, однако могу сказать, что каждое слово, которое там написано, соответствует заявлениям и действиям штабов ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что «даже если бы это соглашение не было обнародовано», то, по его словам, для каждого является очевидным сотрудничество этих двух штабов «с целью недопущения единственного реального, радикального кандидата, каковым является Юлия ТИМОШЕНКО».

«Подлинный ли это документ, или это заготовка, или, возможно, это творчество господина КОЗАЧКА – не знаю. Знаю только одно, что каждое слово, написанное там, соответствует действиям двух штабов – ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА - в этой избирательной кампании», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я вообще за последние полгода не помню, когда ЮЩЕНКО критиковал ЯНУКОВИЧА, разве через запятую с ТИМОШЕНКО. И вообще не помню, чтобы ЯНУКОВИЧ критиковал своего самого большого оппонента ЮЩЕНКО”, - заметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Я.КОЗАЧОК заявил, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Также он предоставил СМИ копию этого соглашения.

В Партии регионов опровергли это заявление.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО срочно расследовать факт появления в СМИ текста соглашения.