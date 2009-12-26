В ПР признали: Янукович - не ангел, но если послушать Ющенко...

Лидер ПР Виктор Янукович не ангел, в его аттестате жизни нет пятерок по всем предметам, но есть преимущества перед другими политиками. Об этом в интервью «Главреду» рассказала депутат от ПР Елена Бондаренко.

«Янукович, действительно, не ангел с крыльями. В своем аттестате жизни он не имеет пятерок по всем предметам, но у него есть неоспоримые преимущества перед другими политиками. Во-первых, команда профессионалов. Во-вторых, опыт успешного управления страной. Кто лучше? Никто! Для избирателя именно эти качества сейчас являются главными, результат на выборах будет тому доказательством», - считает она.

Кроме того, по мнению Бондаренко, Янукович говорит по-украински чище, чем другие политики: «Когда я слушаю нашего Президента, вернее не нашего, но украинского Президента Виктора Ющенко, у меня волосы дыбом. Когда он говорит «на слідуючий рік…», например. Правильно говорить не «слідуючий», а «наступний». Такие ошибки режут ухо даже русскоязычного политика. Виктор Янукович говорит гораздо чище на украинском, чем другие политики».

Комментируя легендарные оговорки лидера ПР, глава подкомитета ВР Украины по вопросам свободы слова и информации напомнила, что президент США Джордж Буш «тоже иногда ошибался, когда штат Джорджия путал с Грузией». «Вы знаете, Буш тоже иногда ошибался, когда штат Джорджия путал с Грузией и так далее. Человек восемь лет возглавлял самую крупную и богатую в мире страну. И Америка ему оговорки простила. Я не считаю большим недостатком Януковича его речевые ошибки в названиях или в фамилиях. Гораздо хуже было бы для страны, если бы этот человек делал громаднейшие микро- и макроэкономические ошибки, будучи премьер-министром», - отметила она.