В Партии регионов открестились от союза с Ющенко

Народные депутаты от Партии регионов и блока «Наша Украина – Народная самооборона» опровергают заявление о подписании соглашения между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и лидером «регионалов» Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в котором они якобы договорились взаимодействовать во время избирательной кампании.

Об этом народные депутаты заявили в комментарии УНИАН по поводу сегодняшнего заявления экс-руководителя департамента Секретариата Президента Украины Ярослава КОЗАЧКА.

Так, депутат от ПР Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что это заявление – провокация избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я даже не стал читать самого заявления, потому что такой же бред сумасшедшего делал штаб Юлии ТИМОШЕНКО в 2007 году, когда они под таким же соусом опубликовали договор между мной и БАЛОГОЙ, которого не существовало и не существует в природе», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, «Штаб ТИМОШЕНКО повторяется, видимо, у них приличная паника».

Б.КОЛЕСНИКОВ заявляет, что В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ не могут сотрудничать.

«Разозлила ли меня эта провокация ТИМОШЕНКО? Послушайте, я абсолютно к этому равнодушен. Вместо того чтобы бороться конструктивными идеями, что сделает Украину лучше, идет нападение от отстающей команды. Ну какой может быть союз между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ. ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО – это члены одной команды, члены одной коалиции. ЮЩЕНКО ее вывел в большую политику…

А каким образом ЮЩЕНКО может стать премьером при ЯНУКОВИЧЕ?! Вы все привыкли припускать в сторону «оранжевой» команды, которую создали, разбаловали, а они вас обманули, обокрали как детей, а вы все припускаете. Припускайте себе и дальше», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Народный депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ также опровергла заявление бывшего сотрудника Секретариата Президента Я.КОЗАЧКА.

«Все заявленное бывшим сотрудником Секретариата - это все неправда. Казачок он и есть казачок. Сделано дешево и сердито. Такой документ никем не создавался, никогда и никем не согласовывался, естественно, никем не подписывался и является элементом агитации против Виктора ЯНУКОВИЧА, причем неудачным и малоэффективным», - сказала Е.ЛУКАШ.

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В свою очередь, народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Ксения ЛЯПИНА считает фальсификацией соглашение между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ о взаимодействии во время избирательной кампании.

«Это абсолютная фальсификация. Я слышала публичное заявление ЮЩЕНКО, где он абсолютно четко обнародовал, что не собирается быть премьером при Президенте ЯНУКОВИЧЕ и, в первую очередь, потому что Президентом будет он. И будь у ЮЩЕНКО такие намерения, он бы вел себя совсем по-другому. Сторонникам «конспирологии» советую включить логику. Так, в якобы соглашении написано, что ЮЩЕНКО будет избегать чувствительных тем. А вы знаете, что ЮЩЕНКО недавно заявил, что собирается дать ШУХЕВИЧУ Героя Украины. Ни один из указанных в этом типа соглашении пунктов не выполняется. Публикация подобного соглашения вредит, прежде всего, ЮЩЕНКО, поскольку избирателям ЯНУКОВИЧА абсолютно фиолетово, что там будет дальше…», - отметила К.ЛЯПИНА.