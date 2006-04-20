Луганский облсовет отстоял право рассмотреть статус русского языка

Сегодня Печерский районный суд города Киева отменил свое постановление от 19 апреля, которым было удовлетворено ходатайство губернатора Луганской области Геннадия МОСКАЛЯ об обеспечении административного иска по жалобе к председателю Луганского областного совета Валерию ГОЛЕНКО.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Луганске сообщил председатель Луганского областного совета В.ГОЛЕНКО. Постановлением от 19 апреля суд удовлетворил иск Г.МОСКАЛЯ и приостановил до рассмотрения дела по существу действие распоряжения председателя Луганского областного совета В.ГОЛЕНКО от 14.04.06 «О проведении второй сессии областного совета 5-го созыва» в части вынесения на рассмотрение Луганского областного совета вопроса об использовании русского языка на территории Луганской области и отчета председателя Луганской ОГА об осуществлении полномочий, делегированных областным советом, и о выполнении программы социально-экономического и культурного развития области за 1 квартал 2006 года. Сегодня же суд, рассмотрев ходатайство председателя Луганского областного совета В.ГОЛЕНКО об отмене мер обеспечения иска Г.МОСКАЛЯ и о возвращении искового заявления луганского губернатора для подачи его в соответствующий суд, постановил направить дело в Ленинский районный суд г. Луганска по подсудности (территориально Луганский областной совет расположен на территории Ленинского района г. Луганска); отменить постановление Печерского суда от 19.04.06 и разрешить немедленное выполнение постановления в части отмены мер обеспечения иска. Суд оставил за Г.МОСКАЛЕМ право на протяжении 10 дней обжаловать постановление в Апелляционном суде г. Киева.

Кстати, оба решения были вынесены одним и тем же судьей Печерского суда В.МАЛИНИНЫМ.

В.ГОЛЕНКО во время пресс-конференции также сообщил, что вторая сессия областного совета состоится 25 апреля и рассмотрит все вопросы повестки дня, в том числе и те, которые обжалует Г.МОСКАЛЬ. По словам В.ГОЛЕНКО, вопрос о том, останется ли Г.МОСКАЛЬ губернатором Луганской области, будут решать депутаты областного совета и Президент по результатам голосования депутатов областного совета. А что касается вопроса о статусе русского языка на территории Луганской области, то это, по мнению В.ГОЛЕНКО, политический вопрос, и его рассмотрение в суде может означать лишь то, что судебная система занимается политической цензурой.

Вчера, комментируя местным СМИ иск Г.МОСКАЛЯ, бывший председатель Луганского областного совета Виктор ТИХОНОВ заявил, что «если нас втягивают в политическую игру – мы будем играть», и расценил иск к В.ГОЛЕНКО как административное давление на местное самоуправление. Он также добавил, что Печерский суд Киева может принимать «нужные решения в зависимости от полученной суммы». Пока что комментарии Г.МОСКАЛЯ отсутствуют, поскольку он находится в отпуске. Нет и комментариев на этот счет пресс-службы облгосадминистрации.