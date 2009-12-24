Тигипко: Украина должна реагировать на проект «Большая Румыния»

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО считает, что Украина должна реагировать на попытки ввести Молдову в состав Румынии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Политики, пришедшие к власти в Кишиневе, сознательно демонтируют молдавскую государственность», - подчеркнул С.ТИГИПКО, комментируя заявление премьер-министра Молдовы Влада ФИЛАТА о том, что в стране снят установленный в апреле 2008 года запрет занимать высшие государственные должности лицам с двойным гражданством.

«Новая молдавская власть стремительно устраняет все признаки молдавской государственности. За последние три месяца отменены визы для румын, начат демонтаж заграждений на границе с Румынией, заявлено намерение официально переименовать молдавский язык в румынский. Теперь остается ждать, когда страну официально возглавит человек, имеющий румынский паспорт. Это будет означать, что фактически территория Молдовы перейдет под управление Бухареста», - заявил политик.

С.ТИГИПКО убежден, что Украина не должна спокойно наблюдать за реализацией проекта «Большой Румынии», частью которого идеологи в Бухаресте видят и некоторые украинские территории. «В последние месяцы Евросоюз демонстрирует готовность установить определенную форму внешнего кураторства над выведением Молдовы из социально-экономического кризиса. Брюссель выделяет деньги и пытается направлять действия молдавской власти. Киеву необходимо поддержать эти шаги ЕС. Одновременно необходимо активизировать сотрудничество со странами, которые негативно относятся к проекту «Большая Румыния», – Венгрией, Болгарией, Сербией, Россией. Наконец, следует возобновить доверительные отношения с лояльной к Украине частью элиты Приднестровья и дать понять Кишиневу, что его подчинение Румынии будет означать полный срыв процесса приднестровского урегулирования», - объяснил С.ТИГИПКО.