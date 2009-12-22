Одесский губернатор: Кабмин закрывает дыры деньгами местных бюджетов

Губернаторы обеспокоены ситуацией, сложившейся с финансированием местных бюджетов, ведь средства на счетах заблокированы, сообщает Официальный сайт Президента Украины и кандидата на пост Президента Виктора ЮЩЕНКО .

«У меня есть обращение к Президенту, премьеру и генеральному прокурору с просьбой разблокировать счета Одесской области на более чем 100 миллионов гривен! И это только ситуация по Одесской области!», - заявил председатель Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК.

Он обратил внимание на то, что во время стихии область даже не имела возможности закупить горючее, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Также председатель ОГА заметил, что только по системе АПК Одесским управлением государственного казначейства заблокировано 20 миллионов гривен, которые должны были пойти на финансирование виноградарства и садоводства.

Н.СЕРДЮК сообщил, что обратился к прокурору области с требованием возбудить уголовное дело на действия Государственного казначейства во время стихии и блокировании денег для сельхозпроизводителей.

Губернатор не сомневается, что деньги местных бюджетов используются правительством в собственных целях: «Эти деньги используются, но только в интересах правительства, которое аккумулирует все средства из местных бюджетов, чтобы закрывать дыры в Пенсионном фонде, заработной плате и т. п.».

Отдельно губернатор отметил возможность срыва выборов. «Как финансировать государственный реестр избирателей? Правительство ставит под угрозу и проведение самих выборов», - заметил Н.СЕРДЮК.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря В.ЮЩЕНКО заявил, что обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО относительно блокирования финансирования регионов со стороны Госказначейства. Об этом он сказал во время общения с жителями Черновцов, отвечая на вопрос относительно блокирования Государственным казначейством в Черновицкой области выделения 20 миллионов гривен в соответствии с назначением.

Президент подчеркнул, что правительственные средства и средства местных бюджетов на сводном счету Государственного казначейства на сегодня составляют 1,8 миллиардов гривен, в том числе средства местных бюджетов – 8 миллиардов гривен.

«Я объясню, как это можно прочитать: правительством были украдены средства органов самоуправления – разница между 8 млрд. грн. и 1,8 млрд. грн. - то есть приблизительно 6 миллиардов гривен средств органов самоуправления забрано на финансирование нужд правительства», - отметил глава государства.

При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что эти средства идут на предвыборные нужды Юлии ТИМОШЕНКО: «Юлия Владимировна ездит по стране, как Снегурочка - где-то потеряла 50 миллионов, где-то квартиры какие-то дает, где-то завезла китайские автобусы школе – вот и все 6 миллиардов».