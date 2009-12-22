В Нашей Украине видят, что Тимошенко готовится умыть руки

Отказываясь подать новый вариант бюджета-2010, правительство пытается снять с себя ответственность за состояние страны в будущем году и перевести ее на кого угодно - на депутатов или Президента. Так считает народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Владимир Карпук.

Как сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Ющенко, Карпук отметил, что отсутствие бюджета в будущем году - это риск несвоевременного осуществления выплат заработных плат в бюджетной сфере, пенсий и других социальных расходов; не повышение минимального прожиточного уровня и зарплат, как это предусмотрено законом; практическая остановка бюджетного возмещения НДС; выборочное финансирование правительством государственных программ на 2010 год и много других угроз.

Отдельно Карпук акцентировал внимание на том, что отсутствие бюджета - это переход всех финансовых потоков в ручное управление премьером. «Как, кстати, это происходит и сейчас», - прибавил нашеукраинец.

«Отсутствие бюджета - это использование средств государственного казначейства правительством на обеспечение своих политических целей, финансирование тех программ и тех регионов, которые поддерживают политическую силу премьера», - отметил депутат.

«Это самый большой фактор экономической нестабильности в Украине и продолжения финансово-экономического кризиса», - резюмировал Карпук.