Длинномер ДАФ врезался в маршрутку и грузовик: трое раненых

В Запорожье длинномер "ДАФ" столкнулся с "маршруткой" и грузовиком: пострадали трое человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления ГАИ Запорожского главка милиции, авария произошла накануне вечером в Жовтневом районе города.

"Около 16.30 водитель длинномера "ДАФ", который, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения, поехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении ул.Украинской с ул.Героев Сталинграда и совершал столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес", после чего врезался в грузовик "Мерседес", - сообщили в ГАИ, отметив, что в результате ДТП водитель длинномера 1982 г.р. и его пассажир 1972 г.р., а также водитель грузового "Мерседеса" 1953 г.р. получили черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и переломы, с которыми были госпитализированы с места происшествия в 5-ю больницу Запорожья.

Водитель и пассажиры "маршрутки" в результате ДТП, согласно официальным данным ГАИ, не пострадали.