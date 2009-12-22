Кожемякин говорит, что Лавринович просто насмехается над Радой

Верховная Рада Украины не поддержала предложение рассмотреть сегодня изменения к закону о выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 213 (при необходимых 226 – УНИАН) из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На рассмотрении вышеупомянутого законопроекта настаивала фракция БЮТ. Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заметил, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, председательствующий на заседании парламента, «манипулирует залом, манипулирует вопросами».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что перед этим А.ЛАВРИНОВИЧ поставил на голосование вопрос о внесении изменений в календарный план работы ВР, хотя соответствующий проект постановления не рассматривался в комитетах.

Обращаясь к А.ЛАВРИНОВИЧУ, А.КОЖЕМЯКИН сказал: «Вы просто насмехаетесь над регламентом и Верховной Радой Украины».

После этого А.ЛАВРИНОВИЧ поставил на голосование вопрос о рассмотрении сегодня изменений к закону о выборах Президента, но это предложение не набрало необходимого количества голосов депутатов. Не голосовали фракции Партии регионов, КПУ и частично фракция “Наша Украина – Народная самооборона”.