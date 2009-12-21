Регионалы предлагают искать тайные заработки Тимошенко

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов уклонения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО от уплаты налогов.

Как сообщается на сайте парламента, автор документа – народный депутат от Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО.

Проектом постановления предусматривается создание соответствующей ВСК в составе 9 народных депутатов Украины.

По мнению субъекта этой инициативы, принятие проекта постановления позволит провести полное и всестороннее расследование вопроса, представляющего большой общественный интерес.