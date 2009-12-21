Тигипко в разговорах о Сталине не допускает никаких «но»

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО подчеркивает, что Сталин и его политика заслуживают осуждения без каких-либо «но».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал в связи со 130-летием Иосифа Сталина, которое отмечается 21 декабря.

«Если украинские политики хотят иметь моральное преимущество в дискуссии «об общей истории», им необходимо выступать из антитоталитарных, а не националистических позиций», - сказал кандидат в президенты.

«В последние годы в украинском обществе много разговоров об истории. Но с подачи Виктора ЮЩЕНКО даже правильные вопросы ставятся под националистическим углом зрения, а это не только не способствует моральной очистке украинского народа, но и раскалывает его и ссорит с соседями. Осуждение сталинизма, анализ всех его преступлений безотносительно этнической принадлежности жертв, обсуждение того, как не допустить возрождение авторитаризма, – такой разговор о прошлом может не только консолидировать украинцев, но и получить симпатии интеллектуальных кругов России, Польши, Беларуси, других государств, переживающих сложный процесс переосмысления своей истории», – заметил С.ТИГИПКО.

Он обратил внимание на то, что в России наблюдаются опасные тенденции оправдания Сталина, затушевки его преступлений и выпячивание достижений в деле построения великого государства. И все это происходит с молчаливого одобрения части руководящей элиты.

«Сегодня мы со многими российскими либералами говорим об одном и том же на разных языках. Мы даже могли бы добиться поддержки нашей позиции относительно Голодомора, если бы говорили о нем как о преступлении сталинского режима против крестьян. Придание истории национальной расцветки обостряет отношения с соседними народами. Честный разговор о ХХ веке в ценностных категориях (свобода или тирания, примат интересов личности или государства) очень усилили бы позиции Украины в большой и важной дискуссии, продолжающейся в регионах», – заявил кандидат в президенты.