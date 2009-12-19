Тимошенко вспомнила, что украинский цирк - лучший в мире

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новые поколения украинцев нужно воспитывать на исторических победах Украины.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в эфире телеканала "Украина".

"Нам нужно знать, понимать и восстанавливать настоящую историю. Нам необходимо воздать должное всем героям. Нам нужно знать, как счастливые, так и несчастливые даты. Но воспитывать нацию, воздавая должное всем героям и всем достижениям, нам необходимо на лучших победах, на лучших достижениях, на всем самом лучшем, что Украина имела в истории. Мне кажется, что тогда мы будем воспитывать сильную нацию, которая будет жить не с поражениями в сердце, а будет жить победами", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что украинцам нужно научиться гордиться своим государством. "Я хочу, чтобы мы научились гордиться нашим государством, чтобы мы от комплекса неполноценности, от комплекса, что Украина хуже всех, а где-то там что-то самое лучшее, перешли к тому, чтобы воспитывать наших детей, нашу молодежь на лучших исторических и нынешних достижениях. Думаю, что это самая благодарная политика, когда стране есть чем гордиться", - добавила она.

По ее словам, в стране наблюдаются позитивные тенденции. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО привела пример, что в прошлом году украинский цирк стал одним из лучших в мире. "А кто-то знает, что у нас где-то на Русановке живет один из лучших композиторов Сильвестров, которого хотят видеть в Лондоне, в Нью-Йорке? Если мы говорим о наших достижениях, то там нужно сегодня в культуре видеть, что есть власть, какой-то официоз, а есть люди, которые начали строить свои абсолютно творческие проекты", - объяснила она.

"По многим направлениям Украина и украинцы лучшие. И нужно научиться видеть это и радоваться этому. Я хочу видеть такую Украину, чтобы мы не посыпали себе голову пеплом, чтобы не говорили, что мы ни на что не способны", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.