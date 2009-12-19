Тимошенко: нет никаких 5 домов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что до сих пор не имеет собственного дома в Киеве, а жилье арендует.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала "Украина".

"Нет никаких 5 домов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя распространенную в СМИ информацию, что ее семья владеет пятью домами.

По ее словам, в ее семьи в собственности находится лишь один дом в Днепропетровске, который был построен в то время, когда она занималась бизнесом. "В этом доме живет сейчас моя мама, ее сестра и семья моей сестры. Этот дом по датам можно сверить, когда он построен и когда в него семья въехала", - добавила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что никогда не пользовалась государственными дачами. "Я, будучи вице-премьером и депутатом, находясь в Киеве более 10 лет, арендовала небольшой дом, у которого есть хозяин. Сейчас я не живу в этом доме, хотя я там прожила более 10 лет, платя арендную плату", - объяснила она.

В настоящее время, по ее словам, ее семья арендует другой "умеренный" дом. "Сейчас, учитывая, что есть необходимость принимать гостей, есть необходимость принимать послов, мы арендовали с мужем немного больший дом. Он находится в пределах нормальных домов нормальной семьи", - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Когда Президент называет меня таким крутым словом "бомж", то я, честно говоря, рада тому, что я не похожа на них. Я ни одной государственной дачи никогда не имела. Никогда ни я, ни моя семья не поселялись в государственную дачу", - заявила глава правительства.