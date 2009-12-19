Тимошенко хотела загадать желание между двумя Викторами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что надеялась на прямую дискуссию в программе "Шустер live" с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала "Украина".

"Так и в борьбе с кризисом. Постоянно сама. Хотела прийти - задать людям вопросы, в прямой дискуссии, чтобы мы нашли ту истину, которую важно услышать людям. И когда на рекламах мы видим сильных политиков, то хотя бы не побоялись бы сюда прийти, и на несколько вопросов ответить", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также пошутила, что хотела загадать желание между двумя Викторами. «Не получилось», - отметила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что хотела задать В.ЯНУКОВИЧУ вопрос о том, которое у него моральное и политическое право забирать государственную резиденцию после того, как он в 2007 году ушел с должности премьера.

"Был бы Президент, я хотела бы задать вопрос, когда он стоял на Майдане и говорил, что бандиты должны сидеть в тюрьмах. Я хотела бы поименно спросить сейчас, кто это? И как оно все происходило все эти 5 лет? Как это виделось в реальной жизни?", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.