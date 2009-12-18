Ющенко примет участие в Форуме украинских националистов

Завтра, 19 декабря, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в работе Форума украинских националистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, выступление В.ЮЩЕНКО будут транслировать Национальные теле- и радиокомпания Украины, Всемирная служба УТР и «5-й канал».

Кроме того, завтра в 12.30 Президент примет участие в благотворительной акции «Святому Николаю песню поем». Мероприятие состоится в Украинском доме. Трансляцию будут вести НТКУ, НРКУ и Всемирная служба УТР.

В 16.30 В.ЮЩЕНКО примет участие в празднике зажигания огней на главной новогодней елке Украины на Майдане Незалежности.

Мероприятие будут транслировать НТКУ, НРКУ, Всемирная служба УТР и ТРК «Киев».