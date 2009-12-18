Гриценко: Газпром контролирует всю Европу, кроме Украины

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что украинская газотранспортная система должна оставаться исключительно в государственной собственности.

«Некоторые политики и кандидаты в президенты предлагают создать газотранспортный консорциум и отдать часть украинской ГТС. Это недопустимо», - заявил А.ГРИЦЕНКО в телеэфире Украинского бизнес-канала, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата.

Он подчеркнул, что украинская газотранспортная система должна оставаться исключительно в государственной собственности. «ГТС – это наш стратегический ресурс. Это – единственная часть стратегической газотранспортной магистрали во всей Европе, которая неподконтрольна «Газпрому», - заметил А.ГРИЦЕНКО. – Все остальные контролируются «Газпромом», прямо или опосредствовано».

Кандидат в президенты предложил обратиться к опыту французских или немецких компаний, которые владеют миноритарными пакетами акций «Газпрома», однако не смогли остановить отключение газа в январе 2009 года, во время так называемой «газовой войны» между Россией и Украиной.

«Они не влияют на политику. Так же и Украина рискует потерять контроль, если допустит к своей ГТС другую сторону», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Потому он предостерегает от разговоров о передаче отечественной ГТС или создании газового консорциума, а перспективы получения доступа к каким-то скважинам в обмен за доступ к ГТС являются, по словам А.ГРИЦЕНКО, «лишь иллюзиями».