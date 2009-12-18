Тигипко считает, что газовый контракт с Россией надо «уравновесить»

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что лишь четкая политика в газовой сфере поможет сохранить транзитный потенциал Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал данные Министерства топлива и энергетики о сокращении транзита газа в январе-ноябре этого года на 23%. Всего по территории Украины были прокачаны 85 млрд. кубометров газа.

«Уже сейчас очевидно, что определенные в газовом контракте объемы транзита в 120 млрд. кубометров на этот год прокачаны не будут. Никакие санкции за нарушение этих договоренностей не предусмотрены, следовательно, от падения доходов от транзита мы не ограждены», – отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, снижение транспортировки газа сейчас обусловлено падением его потребления в Европе в связи с кризисом. «Возобновится спрос на топливо – возобновятся объемы транзита, это можно исправить. А вот опустошение трубы в связи со строительством обходных газопроводов уже ничем не исправить. И помешать этому можно лишь с помощью умной государственной политики», – убежден С.ТИГИПКО.

«Во-первых, необходимо уравновесить обоюдные права и обязанности в газовом контракте с Россией. С одной стороны, мы имеем фиксированный объем потребления газа на протяжении девяти лет и санкции за его недобор, с другой – фиксированный объем транзита и отсутствие каких-либо санкций. Это неправильно – такие цифры нужно пересматривать ежегодно, а то и ежеквартально. Во-вторых, нужны прозрачная приватизация украинской ГТС и консорциум по управлению ею во главе с Украиной, – уверен кандидат в президенты. – Без этого нет никаких гарантий сохранения объемов газового транзита».