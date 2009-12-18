Охранник Тимошенко говорит, что она способна «угробить» за сутки три смены

Начальник личной охраны Юлии ТИМОШЕНКО Александр Б-КО восхищается мужеством и хладнокровием премьер-министра.

Об особенностях 12-летней работы с Ю.ТИМОШЕНКО майор рассказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», опубликованном сегодня.

Говоря о силе характера Ю.ТИМОШЕНКО, охранник рассказал историю, когда «она вышла из Лукъяновского СИЗО, и ее сразу же поместили в больницу. В первую же ночь ее приехали арестовать повторно. Вы понимаете, какой это стресс для человека. В таких случаях врачи обязаны проверить пациента. Пришел врач, измерил давление и пульс: 120/70, 76 ударов в минуту. Это - «железная» женщина», - сказал майор.

Начальник охраны рассказал, что на одни сутки работы премьер-министра нужно, «минимум, два комплекта охраны». «Ребята не выдерживают такого темпа, - сказал он. – А иногда Юлия Владимировна способна «угробить» за сутки и три смены».