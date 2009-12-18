Клюев: независимость Украины может укрепить только развитие производства

Все патриоты Украины должны объединиться вокруг идеи возвращения реальной независимости страны через возрождение национального производства. Такую точку зрения высказал народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ, пишет журнал «Профиль». В своем интервью депутат подчеркнул, что Украина обязана как можно быстрее кардинально изменить экономическую политику, направив все возможные ресурсы в стимулирование создания нового производства.

«Если быстро не восстановить производство, делая акцент на импортозамещение, миллиарды долгов, накопленных сегодняшней властью, будет нечем отдавать – придется расплачиваться немногими привлекательными предприятиями и землей», - цитирует заявление А.КЛЮЕВА «Профиль».

В частности, заместитель председателя Партии регионов сообщает, что за прошедшие годы обе ветви «оранжевой власти» поддерживали рост импорта, «вроде бы для борьбы с инфляцией, что последовательно приводило к угнетению отечественного производителя, а сальдо торгового баланса в прошлом году достигло минус 18 млрд. долл.».

В качестве примера А.КЛЮЕВ также приводит ежегодное сокращение производства нефтепродуктов, отечественными НПЗ, «когда с ростом цен боролись с помощью импорта». «Цены опускались временно, а импорт закрепился надолго», - заявил депутат.

По его словам, с 2004 года производство бензина и дизтоплива в Украине упало более чем вдвое, а доля импорта достигла почти 70%.

При этом представитель Партии регионов напомнил, что в 2004 году количество нефтепродуктов, произведенных Украиной, было достаточно не только для внутреннего потребления, но и на экспорт.

Вместе с тем А.КЛЮЕВ отметил, что высокие кредитные ставки не позволяли отечественному производству эффективно развиваться и модернизироваться. Также он подчеркнул, что либерализация финансового сектора привела к тому, что иностранные финансовые ресурсы, пришедшие за последние годы в Украину, пошли не на кредитование развития отечественного производства, а на стимулирование покупок украинцами продукции иностранных компаний.

«С началом кризиса большая часть «инвестиций», о которых рапортовала власть, оказавшиеся спекулятивным капиталом, покинула Украину, оставив нам огромные долги. Чтобы дотянуть до выборов, власть одалживает за границей со скоростью миллиард долларов в месяц. Если срочно не изменить ситуацию, отдавать будет нечем, и Украина потеряет остатки независимости», - считает представитель Партии регионов.

В свою очередь, в качестве основы новой экономической политики А.КЛЮЕВ предлагает «стимулирование инвестиционной активности всеми возможными способами».

Говоря об инструментах, народный депутат называет упрощение регуляторных процедур, стимулирование кредитования реального сектора экономики, привлечение иностранных инвестиций в производство, ограничение для спекулятивного капитала, снижение налогов и комплексное применение механизмов территорий приоритетного развития. В поддержку существующих и новых отраслей, дающих конкурентную продукцию высокого передела, А.КЛЮЕВ предлагает призвать государственные инвестиции, сообщает «Профиль».