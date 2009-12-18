Курс на НАТО не зависит от фамилии следующего Президента

Народный депутат, координатор общественного движения «За Украину!» по вопросам национальной обороны Иван СТОЙКО считает, что независимо от того, кто станет следующим Президентом, он будет вынужден продолжать курс на интеграцию в НАТО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии И.СТОЙКО.

По его словам, Украина в отношениях с НАТО уже прошла точку невозвращения, после которой вступление в Альянс стало явлением необратимым. «Основные претенденты на пост главы государства прекрасно понимают, что единственным действенным способом провести эффективные реформы и защитить наш суверенитет и территориальную целостность является присоединение к Альянсу», – сказал депутат.

И.СТОЙКО напомнил, что в 2003 году Пария регионов в полном составе проголосовала за закон об основах национальной безопасности и обороны, который предусматривает вступление Украины в НАТО. «В действительности, блокирование Партией регионов вступления Украины в НАТО является заигрыванием с избирателями и борьбой за их симпатии», – убежден депутат.

«Цивилизованный мир не поймет новоизбранного Президента Украины, если тот откажется от базиса тех отношений, которые на сегодняшний день наработаны между Украиной и НАТО, - отмечает член группы «За Украину!». – Основные претенденты пытаются за границей создать себе образ европейского политика, а это невозможно без четких продвижений на пути к вступлению в ЕС и в НАТО».

И.СТОЙКО подчеркнул, что Североатлантический альянс является единственной действенной системой коллективной безопасности, которая способна защитить Украину. «Несмотря на колоссальное информационное давление со стороны России против нашей интеграции в НАТО, количество сторонников Альянса с каждым годом растет, - констатировал депутат. - С этим не могут не считаться основные претенденты. Если они желают в дальнейшем пользоваться поддержкой избирателей, то будут обязаны продолжить курс Украины на пути к НАТО».