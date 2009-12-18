Парламент считает захваты земель в Крыму вопросом нацбезопасности

Верховная Рада Украины рекомендует Президенту Виктору ЮЩЕНКО на заседании СНБОУ рассмотреть вопрос самовольного захвата земель в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления “Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств самовольного захвата земельных участков, незаконного строительства в г. Симферополе жилых, офисных и развлекательных центров, а также бездеятельности правоохранительных органов” проголосовал 241 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР приняла к сведению отчет ВСК. Постановлением предусмотрено, учитывая, что Комиссией установлено, что в АР Крым при бездеятельности правоохранительных органов имеет место срастание местной власти с представителями криминального бизнеса, предложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть эту ситуацию на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и принять действенные меры для предотвращения обострения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве и с целью обеспечения соблюдения законодательства в сферах градостроения и землепользования. Отчет ВСК направлен Президенту, генеральному прокурору, и председателю СБУ. Кроме того, предусмотрено предложить Министерству обороны Украины передать земельные участки из земель обороны в г. Симферополе, которые не используются Вооруженными Силами Украины, в государственную или коммунальную собственность, соответственно.

Постановлением предусмотрено, что в январе будут заслушаны руководители СБУ, МВД и ГПУ по фактам, изложенным в отчете ВСК. Кроме того, инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в АР Крым, прокуратура АР Крым и Государственная налоговая администрация в АР Крым обязаны осуществить, согласно компетенцией, меры по сносу самовольно построенных в г. Симферополе объектов и возмещения в соответствии с законодательством о градостроении в государственный бюджет 50 процентов стоимости этих объектов.

Предусматривается обратиться к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с предложением освободить В.БОЙКО от должности прокурора АР Крым, а министру регионального развития и строительства Украины В.КУЙБИДЕ предложить освободить О.ГЕРОНА от должности начальника Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в АР Крым, и В.МОЛЧАНОВА – от должности заместителя начальника этой инспекции.

ВСК продолжит свою работу и подаст отчет до 9 января 2010 года.