Ехануров предложил Черновецкому встречаться раз в неделю

Сегодня премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ предложил Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ еженедельный формат встреч для обсуждения важнейших вопросов жизнедеятельности столицы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, предложение поступило от премьер-министра в ходе часового разговора с новоизбранным мэром Киева по вопросам укрепления имиджа города как европейской столицы, улучшения жизни простых киевлян, поддержки незащищенных слоев населения, а также кадровой политики.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля на первой сессии нового Киевсовета Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил удостоверение городского председателя столицы.

Сегодня, 20 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО председателем Киевской городской государственной администрации. Другим своим указом глава государства освободил от должности председателя КГГА Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.