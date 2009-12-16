ЦИК зарегистрировала 13 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 российских наблюдателей за выборами Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Зарегистрированы 13 граждан Российской Федерации наблюдателями на выборах Президента Украины от автономной некоммерческой организации «Международная организация по наблюдению за выборами «CIS-EMO».