Тарасюк: Кабмин взял дипломатов в заложники (заявление)

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК требует прекратить блокирование работы МИД и урегулировать проблемы, связанные с финансированием министерства.

Об этом идет речь в заявлении министра иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮКА, переданном УНИАН пресс-службой МИД.

„После принятия 1 декабря 2006 года Верховной Радой Украины незаконного постановления о моем освобождении от должности министра иностранных дел внешнеполитическое ведомство оказалось в ситуации целенаправленного блокирования его работы со стороны руководства Кабинета Министров и отдельных правительственных структур”, - заявляет министр.

В документе отмечается: “Впервые за историю Независимой Украины из-за незаконных указаний из Кабинета Министров для Министерства не открыто бюджетное финансирование на текущий год. Несмотря на то, что Законом „О Государственном бюджете” предусмотрены средства для органов дипломатической службы, Министерство их до сих пор не получило”. “Следовательно, Украина лишена возможности выполнять свои международные обязательства, в частности, платить взносы в бюджеты международных организаций, отправлять дипломатов на международные переговоры, оплачивать счета за обслуживание иностранных делегаций”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

Он также подчеркнул, что “невольными заложниками этих неправомерных действий руководства Кабинета Министров стали все работники центрального аппарата Министерства и зарубежных дипломатических учреждений. А это – несколько тысяч людей, которые не получают заработную плату”. “Это по меньшей мере аморально, не говоря уже о нарушении их конституционных прав”, - считает министр.

По его убеждению, “такие действия наносят большой вред международному имиджу Украины, о котором в последнее время якобы так заботятся некоторые высокие должностные лица”.

“Мной и моими заместителями были предприняты все возможные меры для урегулирования этой абсурдной ситуации. И как крайнее средство, Министерство было вынуждено обратиться в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением к Государственному казначейству с требованием открыть бюджетное финансирование, как это предусмотрено Бюджетным кодексом и Государственным бюджетом на 2007 год”, - сообщил автор заявления. При этом он добавил: “Не могу молчать, когда украинская дипломатия и дипломаты лишены возможности нормально работать, когда вопреки Закону, противоправными методами наносится колоссальный вред интересам Украины”.

“Требую прекратить своеволие и беззаконие! Требую прекратить наступление на украинскую дипломатию, а следовательно – на интересы государства!”, - подчеркнул министр иностранных дел Украины в своем заявлении.