На заседание к Порошенко пришли три его предшественника

Политические эксперты положительно оценивают первое заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины по защите национальных интересов в информационной сфере.

Об этом они заявили в комментариях УНИАН в ответ на вопрос “Как вы оцениваете первое заседание Общественного совета при МИД, посвященное теме защиты национальных интересов в информационной сфере?” (заседание Общественного совета при МИД состоялось 15 декабря – УНИАН).

По мнению политолога Игоря ЖДАНОВА, это очень важная встреча, потому что защита национальных интересов в информационном пространстве сейчас - одна из важнейших тем. Он отметил, что “у нас сегодня нет скоординированной государственной политики продвижения позитивного имиджа за рубежом. Мы не в состоянии сегодня защищаться от специальных информационных операций, информационных атак, которые направлены против Украины. К сожалению, у нас отсутствует позиция высших должностных лиц государства - нет единой позиции на внешних территориях. Поэтому это приводит к тому, что Украина практически не защищена в информационном пространстве”.

И.ЖДАНОВ считает, что “участие и обсуждение в кругу экспертов решений МИД в сфере информационной политики является крайне необходимым, ведь у нас есть свое виденье и профессиональные аргументы по тем или иным шагам государства на внешней арене. Я думаю, что очень важно, чтобы, кроме журналистов, к официальным поездкам главы государства, премьера или министра иностранных дел привлекались независимые эксперты, которые имели бы возможность встречаться со своими зарубежными визави. Это позволило бы иметь более широкий взгляд на проблемы и вызовы, которые существуют в двусторонних отношениях”.

Научный директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ оценивает заседание Общественного совета при МИД положительно. При этом он отметил, что “всегда в МИД, даже во времена Леонида КУЧМЫ, этот общественный совет работал независимо, и там высказывались очень критические рассуждения в адрес и Президента, и правительства. Сейчас, с новым министром, есть желание придать работе Общественного совета новый импульс, новый динамизм. Сейчас необходимо перейти к конкретной работе в рабочих группах”.

Эксперт считает актуальной тему защиты национальных интересов в информационной сфере. По его словам, самые “актуальные вопросы, это - Украина-Россия, Украина - европейская интеграция. И отдельная тема, в контексте выборов, это Крым - важно уже говорить о том, как предотвратить кризисные сценарии”. По словам А.ГАРАНЯ, “мы видим, как ведутся информационные войны против Украины. Поэтому, как отмечалось на заседании, МИД может выступить движущей силой и координатором по противодействию этому, но не сможет само решить все эти вопросы, поэтому важно объединение усилий”.

По словам А.ГАРАНЯ, ”новый министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, несмотря на то, что он из «помаранчевой» команды, нормально воспринимается в самих различных кругах и это позволяет ему качественно выстроить свою политику и подходы к решению проблем”.

Доктор политических наук Александр ЛИТВИНЕНКО также оценивает вполне положительно заседание Общественного совета Министерства иностранных дел Украины. “Было достаточно содержательное и интересное обсуждение. Я надеюсь, оно было интересно не только экспертам, но и руководству министерства. Вопрос защиты национальных интересов является, безусловно, актуальным и крайне важным, что определено и Законом Украины "Об основах национальной безопасности", принятом в 2003 году. В соответствии с ним, информационная сфера является одной из тех, в которой должны защищаться и национальные интересы”, - сказал эксперт. При этом он отметил, что также акцентировал бы внимание Общественного совета “на необходимости обсуждения проблем безопасности, проблем наших отношений с ЕС, с Россией, со странами-соседями и т.п.”.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что “демократическую атмосферу проведения первого заседания Общественного совета МИД, желание выслушать и, возможно, даже учесть предложения, которые были высказаны, по 5-балльной системе я оценил бы на “4”.

В то же время, по его мнению, вопрос защиты национальных интересов в информационной сфере “случайно стал темой первой встречи. По моему мнению, эта тема не является приоритетной. Хотя, конечно, есть проблемы, которые стоят и которые нужно решать”. М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что следует обратить внимание на то, “каким образом строить внешнюю украинскую политику, выслушать общественных экспертов и предложить какие-то идеи. Мне это кажется важным”.

Экс-вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Олег РЫБАЧУК говорит, что совещание прошло значительно интереснее, чем он ожидал. “Состав участников совещания и, главное, сама идея совещания и затем дискуссия - приятно поразили. Впервые была хорошая попытка собрать вместе не только общественных деятелей. Присутствовали три предыдущих министра. Выступающие очень положительно восприняли идею, видно, что сделано это не “для галочки”. Был наработан ряд рекомендаций, выполнение некоторых позволит иметь возможность общаться с МИД, получать дополнительную информацию и реагировать на информационные вызовы. То есть, если удастся реализовать задумку министра П.ПОРОШЕНКО, то мы получим эффективную работу власти в виде министерства и общественности в лице присутствовавших на совещании. Я бы сделал такие совещания регулярными”, - сказал О.РЫБАЧУК.

По его словам, “заседание Общественного совета дало ответ на вопрос: каким образом эффективно противодействовать в реальных условиях на существующие вызовы. Можно говорить об информационном вызове, традиционно стоящим перед Украиной перед новым годом, - по газу. Нет гарантий, что Украина не станет жертвой информационных атак по этому поводу опять. Можно было бы отдельно выделить вопрос энергетической безопасности, провести отдельную дискуссию по поводу того, каким образом нам действовать в информационной среде, агрессивной к нам в сфере энергобезопасности. Можно прогнозировать реакцию мира на ход президентских выборов и на попытки поставить под сомнение последовательность внешней политики Украины, рисуя кандидатов на пост Президента Украины как людей, которые откажутся от нынешнего курса”.

“Для меня очевидно, что МИД на фоне избирательной гонки и откровенного отсутствия центра выработки единой внешней политики, в том числе и реакции на информационные войны, которые ведут против нашей страны извне, получив руководителя и проведя очень активную работу в течение двух месяцев, становится естественным центром формирования внешней политики, подготовки реакции на вызовы”, - отметил О.РЫБАЧУК.