Балога увидел, что 5 кандидатов просто испугались

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает, что отказ кандидатов в Президенты принимать участие в предвыборных теледебатах является свидетельством их страха перед избирателями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Отказ основных кандидатов в Президенты от дебатов в прямом эфире является свидетельством страха перед избирателями. Политики забирают у людей право на сознательный выбор. Для них проще оплатить заказные статьи и рекламу, чем отстоять свою позицию в открытой дискуссии. Это - политическое мошенничество», - прокомментировал В.Балога отказ пяти кандидатов от участия в дебатах.

Политик отметил, что на дебаты возложена очень важная функция - оценка избирателями способности кандидата не только высказывать свои предложения, но и доказать, что они являются самыми эффективными.

«Стоит вспомнить, как в 1960 году в Соединенных Штатах Америки проведение дискуссии между кандидатами в прямом эфире кардинально изменило результат избирательной гонки. Кандидат от республиканцев Ричард Никсон, который до проведения теледебатов считался фаворитом гонки, проиграл демократу Джону Кеннеди», - напомнил лидер “Единого Центра”.

В.БАЛОГА предлагает кандидатам, которых не устраивает существующий формат дебатов, предложить собственный формат их проведения.

«Главное, чтобы избиратели смогли оценить кандидата в живой, а не срежиссированной штабом дискуссии – его умение формулировать мысли, высказывать и обосновывать свою позицию, осведомленность с положениями своей программы и готовность защищать в ней каждую запятую”, - считает политик.

При этом он обратил внимание, что непонятной является позиция кандидатов, которые сначала заявляют, что их не пускают в прямой эфир, а затем отказываются от участия в теледебатах.

Лидер “Единого Центра” призывает кандидатов, которые отказались от участия в дебатах на Первом национальном канале, все-таки договориться между собой о проведении двусторонних дискуссий в прямом эфире.

«Любой телевизионный канал с радостью выделит лучшее эфирное время для такой политической дуэли. Все кандидаты в Президенты должны доказать, что они не боятся вступать в дискуссию и открыто отстаивать свое мнение», - считает В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, кандидаты в Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО, Владимир ЛИТВИН и Арсений ЯЦЕНЮК отказались от участия в теледебатах накануне первого тура президентских выборов. Таким образом, из 18 кандидатов в дебатах примут участие 13. Центральная избирательная комиссия определила шесть пар кандидатов в Президенты Украины для участия в телевизионных дебатах за государственные средства. Еще один из кандидатов примет участие в теледебатах без пары.