Луценко припомнили поддержку Тимошенко и пропавшего Лозинского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Президент Украины надеется на конструктивную и государственную позицию Верховной Рады Украины в вопросе привлечения к политической ответственности, а следовательно - освобождении от должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО», - сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что Президент, в соответствии с Конституцией, обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу необходимости освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от занимаемой должности.

«К сожалению, милиция под руководством Ю.ЛУЦЕНКО демонстрирует прогрессирующую неспособность справиться с угрозами безопасности граждан и общественному порядку», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что реальные показатели борьбы с преступностью ухудшаются.

По ее словам, печальной традицией стали сообщения о дерзких преступлениях - ограблениях, убийствах, нападениях. “Остаются нераскрытыми резонансные дела, избегают правосудия субъекты, которые подозреваются в тяжких преступлениях. В частности, милиция и дальше не в состоянии найти Виктора ЛОЗИНСКОГО”, - констатировала пресс-секретарь. Она также указала на то, что в лучшем случае, только имитируется борьба с коррупцией.

“При этом свои непрофессиональные действия и провальные результаты работы Ю.ЛУЦЕНКО пытается переложить на других, что свидетельствует и о неспособности, и о нежелании исправлять недостатки в работе”, - отметила И.ВАННИКОВА.

“Ввиду политической заангажированности министра, публичного выражения им поддержки одного из кандидатов в Президенты, глава государства также обратился к Председателю Верховной Рады Украины. В соответствующем письме изложены факты, которые свидетельствуют о несостоятельности Ю.ЛУЦЕНКО эффективно руководить Министерством внутренних дел Украины, и выражается надежда на конструктивную гражданскую и государственную позицию Верховной Рады Украины в этом вопросе”, - сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что ответ, который будут способны дать фракции Верховной Рады Украины, будет свидетельствовать, насколько искренними являются народные депутаты в своих заверениях по поводу заботы о безопасности и защите граждан, борьбе с коррупцией и повышении эффективности правоохранительной системы Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины призвал премьера обратиться в ВР с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Глава государства мотивировал необходимость освобождения Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, значительным ослаблением активности борьбы с коррупцией и преступностью.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня правоохранительные органы продолжают работать неэффективно. “Главная задача правоохранительной системы, которая заключается в безусловном обеспечении конституционных прав и свобод каждого человека и гражданина, не выполняется”, - констатировал глава государства.

По его словам, неоднократное привлечение внимания министра внутренних дел Украины к активизации работы в системе правоохранительной деятельности игнорируется.