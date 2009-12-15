Яценюк сравнил отношения Ющенко и Луценко с «коммунальной кухней»

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что такие конфликты, как последний между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, свидетельствуют о деградации власти в Украине.

Об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции в Виннице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он назвал “нереальным освобождение Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел”. «Это было бы реально, если бы Президент имел реальную поддержку в парламенте”, - отметил он. По его словам, это было бы возможно, “если бы Украина действительно двигалась по пути демократических реформ, если бы в Украине действительно была демократия».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в действительно демократической стране «такие отношения между министром и президентом не могут существовать». «Это же не коммунальная кухня, где перебрасываются грязными тарелками», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что этот конфликт продемонстрировал отсутствие в стране законности и правопорядка. “Если высшие руководители государства просто не умеют общаться, то что думает рядовой гражданин?” - сказал А.ЯЦЕНЮК и добавил: “Он думает только одно: если они там переплевываются, то что уже обо мне грешном говорить. Если там нет порядка, то какой порядок будет в районном или областном центре?».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что законности и правопорядка в Украине не будет, пока в Украине не появится, в первую очередь, новый парламент и новая избирательная система. «Это все – последствия действующей политической системы, начиная с конституционных изменений 2004 года”, - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, эти “личные конфликты являются признаком деградации государственной власти в Украине».