Деньги на национальный экзит-пол дадут международные доноры

В дни выборов Президента Украины 17 января и 7 февраля 2010 года, Консорциум “Национальный экзит-пол 2010”, в который входят Фонд “Демократические инициативы, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова, проведут Национальный экзит-пол-2010.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор Фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ.

По его словам, опросы избирателей будут проводить КМИС и Центр Разумкова.

Планируется опросить около 13 тыс. респондентов на 240 избирательных участках. Ошибка выборки не превысит 2,5% для лидеров гонки и будет в пределах 0,7% - 1,5% для других кандидатов. “Главная цель проекта - контроль за честностью подсчета голосов избирателей”, - сказал И.КУЧЕРИВ.

По его словам, это уже будет 10 экзит-пол, организованный фондом “Демократические инициативы”, первый экзит-пол был проведен в Украине во время парламентских выборов 1998 года.

Результаты общенационального опроса будут обнародованы сразу после закрытия избирательных участков. Уточненные результаты экзит-пола планируется объявит около 23.00.

Экзит-пол финансируется форумом международных доноров, в который сегодня входят такие организации: Международный фонд “Возрождение”, посольство Королевства Нидерландов в Украине, Национальный фонд поддержки демократии, Фонд Ч.Ст.Мотта (США). “Ведутся переговоры с другими донорами, на сегодня мы обратились к 33 международным организациям и фондам, которые могут осуществлять такое финансирование”, - сказал он. И.КУЧЕРИВ также отметил, что организаторы экзит-пола планируют также обратиться к кандидатам в Президенты, представителям бизнеса с тем, чтобы собрать остальные средства. Он выразил надежду, что средства будут собраны на протяжении месяца. “За время проведения экзит-полов нас финансировали 15 доноров, это в основном международные организации, и теперь мы бы хотели собрать средства в Украине, поскольку не могут такие проекты постоянно финансировать только международные организации”, - добавил он.

И.КУЧЕРИВ сообщил что сегодня существуют определенные трудности с финансированием и еще не хватает около полумиллиона гривен. Всего бюджет проекта рассчитан на 220 тыс. дол.

Реализация проекта будет находиться под контролем Наблюдательного совета, в который войдут отечественные и зарубежные эксперты.