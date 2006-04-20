”Наша Украина” и Партия регионов объединились против БЮТ и СПУ

Киевский областной совет на своем первом заседании, которое началось в 10.00, до сих пор не может избрать счетную комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты бурно обсуждают, по какому принципу избирать состав счетной комиссии – списком или персонально.

Фракции БЮТ и СПУ настаивают на том, чтобы их фракции также имели большинство и в счетной комиссии. 4 остальные фракции – «Наша Украина», Партии регионов, Народного блока Литвина и Украинской народной партии - настаивают на том, чтобы в счетной комиссии были представлены все фракции областного совета.

Сейчас депутаты от фракций «Наша Украина», Партии регионов, Блоку Литвина и УНП блокируют трибуну. Депутат от фракции Партии регионов Петр МЕЛЬНИК вырвал микрофон у председательствующей на сессии, председателя Киевской областной избирательной комиссии Веры ЮРЧЕНКО, выражая таким образом свое несогласие с якобы нарушением ею регламента сессии.

Напомним, утром представитель фракции БЮТ в облсовете предложил список членов счетной комиссии, в котором большинство составляли бы представители фракции БЮТ. Депутат областного совета от фракции Украинской народной партии, председатель Киевской облгосадминистрации Евгений ЖОВТЯК назвал такой порядок избрания счетной комиссии недемократическим и предложил внести в состав счетной комиссии представителей от каждой политической силы, представленной в новоизбранном совете.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Печерский районный суд Киева принял к рассмотрению иски трех новоизбранных депутатов Киевского областного совета относительно запрещения проведения первой сессии этого облсовета. Депутат облсовета от Украинского народного блока Костенко и Плюща Николай СТЕЛЬМАХ, Владимир ФЕДОСЕЕВ и Олег ЧЕРНЕЦКИЙ (оба - от блока „Наша Украина”) подали иски с просьбой признать действия председателя областной территориальной избирательной комиссии Веры ЮРЧЕНКО неправомерными, а также нарушающими требования пунктов 3 и 9 статьи 46 Закона Украины „О местном самоуправлении”. По словам М.СТЕЛЬМАХА, закон устанавливает, что сессия может быть созвана не раньше, чем через 10 дней после обнародования решения об этом. Как сказал М.СТЕЛЬМАХ, председатель ТИК сообщила, что 17 апреля комиссия назначила дату проведения первой сессии на 20 апреля 2006 года. „Однако, нам не была предоставлена копия этого решения, и есть основания считать, что такого решения комиссии вообще не было”, - сказал депутат.

Согласно законодательству, суд должен рассмотреть иск на протяжении 10 дней, он также может принять постановление о приостановке проведения сессии до решения дела по существу.

По итогам выборов 26 марта 2006 года, в Киевский областной совет прошли: Блок Юлии Тимошенко, который получил 65 депутатских мандатов, „Наша Украина” – 16, Социалистическая партия Украины – 14, Партия регионов - 11, Народный блок Литвина – 7, Украинский народный блок Костенко и Плюща - 6.

По данным областной избирательной комиссии, Киевский областной совет пятого созыва будет работать в составе 119 депутатов вместо 120 по регламенту, поскольку БЮТ фактически получил больше мандатов, чем подал кандидатов в избирательном списке.