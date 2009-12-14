Нардепа «закатают в асфальт» на 3-й день после выборов?

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ инициирует рассмотрение в парламенте проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.КИСЕЛЕВ будет настаивать на регистрации в Верховной Раде его проекта постановления, поданного 11 декабря, о выражении недоверия А.МЕДВЕДЬКО, что приведет к его отставке.

В.КИСЕЛЕВ возмущен тем, что Регламентный комитет парламента не зарегистрировал этот проект постановления, мотивируя свой отказ тем, что якобы были нарушения при оформлении документа.

«Никаких препятствий нет, есть политическая воля, слушать или не слушать этот проект, регистрировать его или не регистрировать», - считает депутат.

В то же время В.КИСЕЛЕВ не исключил, что если его предложение стали блокировать во время регистрации, то после регистрации начнут блокировать вынесение его на рассмотрение парламента.

Такие действия Регламентного комитета он считает «нарушением прав депутата».

«И завтра или послезавтра я затрону этот вопрос в Верховной Раде», - заявил В.КИСЕЛЕВ.

По словам депутата, он неоднократно обращался к генеральному прокурору с просьбой принять меры в связи с бездеятельностью прокуратуры АР Крым, которая не дает ход многочисленным уголовным делам, возбужденным милицией, по фактам злоупотреблений «конкретных должностных лиц», в том числе депутатов местного парламента, в частности, Андрея МЕЛЬНИКА.

«23 уголовных дела, материалы по которым в отношении конкретных должностных лиц, которые милиция направила в Крымскую прокуратуру, там, как говорят, "зависли". Именно прокуратура помогает сегодня своей бездеятельность дерибану земли в Крыму», - заявил В.КИСЕЛЕВ.

Он выразил убеждение, в этих вопросах «есть прямое противодействие Генеральной прокуратуры в привлечении конкретных лиц к уголовной ответственности».

При этом В.КИСЕЛЕВ заявил, что на его неоднократные обращения на имя А.МЕДВЕДЬКО не получил ответов, даже в виде «формальных отписок».

«Я думаю, что прокуратура ждет, когда Виктор ЯНУКОВИЧ победит и все дела «похоронят». Я получил предупреждение от руководителей симферопольских ОПГ, что когда В.ЯНУКОВИЧ победит, меня на третий день «закатают в асфальт», - сказал депутат.