Тигипко - против «эффектных полумер» в системе внешнего тестирования

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что изменения в системе внешнего оценивания знаний выпускников необходимо вводить постепенно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя сообщение представителей Украинского центра оценивания качества образования о том, что в некоторых регионах количество пунктов тестирования будет сокращено в пять раз.

«Такое резкое уменьшение количества пунктов тестирования скорее напоминает эмоциональную реакцию на имеющиеся проблемы, чем их системное решение, – заявил С.ТИГИПКО. – Технические средства контроля процесса тестирования – это хорошо, но установление видеокамер или металлоискателей, которые препятствуют использованию мобильников для получения подсказок, – все это лишь эффектные полумеры».

«Нужно вдумчиво изучить опыт нынешнего года, чтобы не повторять ошибок. В частности, исключить коррупцию из процедуры получения выпускниками статуса льготников, – настаивает С.ТИГИПКО. – И, конечно, нужно быть очень осторожными в сокращении количества пунктов тестирования. Это решение не должно стать препятствием для одаренных детей, которым по тем или иным причинам непросто добираться до ближайшего пункту тестирования».

Кандидат в президенты отметил, что «главная функция системы внешнего тестирования выпускников – открыть доступ к бюджетным местам в вузах всем детям, которые готовы настойчиво учиться и затем работать по избранной специальности. Причем, независимо от имущественного положения родителей. Именно с этой точки зрения и должно происходить изменение системы внешнего независимого оценивания знаний».