В ПР намекнули, что Луценко на этой неделе может не волноваться

Парламент на этой неделе не планирует рассматривать кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель председателя Верховой Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что сегодня на заседании Согласительного совета руководитель ни одной фракции не предлагал рассмотреть вопрос об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, поэтому этот вопрос не будет рассматриваться на текущей неделе.

В то же время он не исключил, что соответствующий проект решения может быть инициирован депутатами во время пленарного заседания, и тогда ВР будет определяться с его рассмотрением.

На вопрос журналистов, будет ли поддерживать фракция Партии регионов отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, А.ЛАВРИНОВИЧ не ответил, но отметил, что об этом можно будет говорить лишь перед рассмотрением этого вопроса.

Вместе с тем он напомнил, что фракция Партии регионов всегда считала Ю.ЛУЦЕНКО «непрофессиональным министром».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря на совещании в Секретариате Президента по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции В.ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности, после чего министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в знак протеста ушел с совещания.

10 декабря Президент Украины призвал премьера обратиться в ВР с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Глава государства мотивировал необходимость освобождения Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, значительным послаблением активности борьбы с коррупцией и преступностью.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня правоохранительные органы продолжают работать неэффективно. “Главная задача правоохранительной системы, которая заключается в безусловном обеспечении конституционных прав и свобод каждого человека и гражданина, не выполняется”, - констатировал глава государства.

По его словам, неоднократное привлечение внимания министра внутренних дел Украины к активизации работы в системе правоохранительной деятельности игнорируется.