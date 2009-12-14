Тимошенко: страна не может выбирать между «мамой» и «папой»

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на посту Президента обещает отстаивать интересы Украины, сохраняя при этом хорошие отношения со всеми странами.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью «Левому берегу».

«Гармония, баланс, стремление к равновесию, заложены в каждом украинце. Только политики, в последнее время, так народ растревожили, так дезориентировали, что гармонию, баланс и спокойствие, надо восстанавливать. Страна не может выбирать между «мамой» и «папой», Западом и Востоком, дружбой с отдельными какими-то государствами или с ЕС – все это абсолютно противоречит принципам цивилизованного построения отношений, правилам дипломатии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что многие страны, в том числе – объединенные, выстраивают сейчас политику «перезагрузки». «Значит они открыты для всех, но, остаются верны своим фундаментальным национальным интересам. Думаю, Украине иного рецепта не нужно», - добавила премьер.

Она подчеркнула, что интересы Украины есть во всех концах света.

«Мы способны отстаивать их, сохраняя, при этом, хорошие, мирные отношения со всеми. Это, собственно, то, что я собираюсь делать. Проще говоря, «вырывать» украинские интересы – искать их и защищать, абсолютно на всех территориях. Это позволит и страну нашу сильнее сделать и укрепить дружбу со всеми, кто хочет с нами дружить. Моя цель – вернуть в души украинцев баланс, гармонию; так, чтобы им не пришлось выбирать: они с теми или с теми. Выбор должен быть один: они – с Украиной. А я – с ними!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.