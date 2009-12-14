Тимошенко говорит, что Янукович не в те карманы заглядывает

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодня в Украине есть возможность выбрать сильного президента, представляющего демократические силы, и поэтому целесообразно вносить изменения в Конституцию, которыми бы вводилась президентская форма правления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в воскресенье, выступая перед жителями Львова на концерте, проводимом в рамках акции «С Украиной в сердце».

«Такую Конституцию (необходимо принять – УНИАН), которая даст сильную, президентскую, четкую, консолидированную власть в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что лишь таким образом в Украине можно будет избавиться от существующего «хаоса, беспомощности и глупости в политике».

Позже пресс-секретарь премьера-министра Марина СОРОКА уточнила, что Ю.ТИМОШЕНКО не изменила свою позицию в отношении того, что изменения в Конституцию необходимо вводить по результатам референдума.

Также Ю.ТИМОШЕНКО, выступая на концерте, призвала львовян голосовать за единого демократического кандидата на выборах для того, чтобы не дать возможности победить Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Когда сегодня ЯНУКОВИЧ выходит и говорит, что у него уже победа в кармане, то я могу сказать, что он не в те карманы заглядывает. В тех карманах у него просто ничего нет и никогда не будет, потому что для него Украина – это чужая страна, которую он воспринимает как 140 гектаров земли, как охоту на своих собственных гектарах и как создание для себя уютной жизни. Он не воспринимает Украину как сильную европейскую, красивую, богатую страну», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.