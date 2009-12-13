Томенко хочет подарить украинцам три дня, посвященных любви

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в Украине нужно ввести три дня, посвященных любви. Об этом он сказал во время рабочего визита в Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, во время посещения этнографического заповедника «Переяслав», вице-спикер предложил отпраздновать «День влюбленных по-украински» по случаю Дня святого Андрея Первозванного.

«У нас должно быть три дня, посвященных любви. 8 марта - это скорее день внимания к семье. В этот день нужно вспомнить мам, жен, бабушек, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей», - отметил вице-спикер.

День святого Валентина, по его убеждению, - это день празднования любви. «В нашу страну этот праздник пришел недавно, празднуется в других странах, это праздник любви, любви, которая уже есть», - сказал он.

«А вот День Андрея нужно праздновать как день влюбленных. Это День мечты, любви, мечты о своем будущем. Еще испокон веков молодые девушки ворожили, чтобы узнать, что их ожидает, узнать имя суженого. Девушки эти были еще молодыми, свободными, то есть День Андрея - это был День мечтания о любви», - объяснил Н.ТОМЕНКО.

«Если мы сделаем этот день важным, отметим смайликом, сообщением или цветами, это даст возможность вспомнить о ком-то, сделает вечер романтическим. Я предлагаю отпраздновать его в украинском контексте», - сказал вице-спикер.

По его убеждению, необходимо «понимание между тремя украинскими пластами культуры». «Хочу, чтобы любовь по-украински возвращалась», - отметил он.

Напомним, что 13 декабря православные христиане отмечают праздник в честь апостола Андрея Первозванного. С особым нетерпением этот день ожидают молодые ребята и девушки. Ведь в Андреевскую ночь девушки узнают о своей судьбе - когда выйдут замуж и как будут звать суженого, а парни могут подебоширить - снять калитку или вытянуть телегу на дом хозяину, который не пускает дочку на гулянку. Эти народные традиции сохранились еще с дохристианских времен.