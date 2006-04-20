Сергей Головатый разъясняет ”схему оптимизации” Конституции

Министр юстиции Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ считает, что Центральная избирательная комиссия имеет возможность зарегистрировать народными депутатами Украины избранных лиц, состоящих в должностях членов Кабинета Министров Украины до начала работы новосформированного Кабинета Министров Украины.

Об этом сказано в юридическом заключении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Министерства юстиции.

В заключении напоминается, что Закон „О выборах народных депутатов Украины” (статья 99) устанавливает требование, что лицо, избранное депутатом, для регистрации народным депутатом Украины обязано подать в ЦИК (не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов депутатов) документ об увольнении с работы (должности), несовместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата, поданного в соответствующий совет.

Выполнение этого требования является основанием для регистрации данного лица народным депутатом и получения временного удостоверения народного депутата Украины, что, в свою очередь, является основанием для принесения избранным лицом присяги народного депутата.

В случае невыполнения этого требования Центральная избирательная комиссия принимает решение о признании избранное лицо отказавшимся от депутатского мандата.

С.ГОЛОВАТЫЙ напоминает, что согласно изменениям в Конституцию уволить министров может только парламент, но в случае принятия этого решения Основной Закон предусматривает, что уволенные члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до избрания нового состава Кабинета Министров. Во временном измерении это не укладывается в 20-дневной срок, предусмотренный законом о выборах. То есть, по мнению Минюста, применение этого положения будет противоречить Конституции и приведет к нарушению принципа непрерывности исполнительной власти, который воплощен в данной норме Конституции Украины. Этот принцип является необходимым условием реализации положений Конституции Украины, которыми Кабинет Министров Украины определен высшим органом в системе органов исполнительной власти (статья 113), а его нарушение подрывает основополагающий принцип, определенный статьей 6 Конституции, в соответствии с которой государственная власть в Украине осуществляется на основах ее деления на законодательную, исполнительную и судебную.

При обстоятельствах, изложенных выше, юридическим решением этого вопроса могло бы быть внесение соответствующего изменения в Закон „О выборах народных депутатов Украины, которым необходимо уточнить, что требование части первой статьи 99 Закона не распространяется на лиц, находящихся в должности члена Кабинета Министров Украины до начала работы новосформированного правительства.

В случае неурегулирования этого вопроса в изложенный выше способ Центральная избирательная комиссия, руководствуясь положением части четвертой статьи 115 Конституции Украины (которая обеспечивает деятельность Кабинета Министров Украины в соответствии с принципом непрерывности), а также положениями статей 113 и 6 Конституции, имеет возможность зарегистрировать народными депутатами Украины избранных лиц, состоящих в должностях членов Кабинета Министров Украины до начала работы новосформированного Кабинета Министров Украины.

Напомним, юридическое заключение Министерство юстиции Украины распространило 19 апреля. Однако впоследствии министр юстиции С.ГОЛОВАТЫЙ направил опровержение сообщений СМИ. В этом опровержении министр отмечает, что ряд электронных СМИ в своих публикациях “подали информацию о Юридическом заключении Министерства юстиции, которая не соответствует действительности”.

Министр приводит примеры интерпретации средствами массовой информации юридического заключения министерства (например, „Центральная избирательная комиссия может зарегистрировать народными депутатами нынешних членов правительства, увеличив срок, предусмотренный законом на увольнение с предыдущего места работы. Об этом говорится в юридическом заключении Министерства юстиции”) и заявляет, что в юридическом заключении Министерства юстиции, размещенном на официальной веб-странице министерства, сказано о полностью противоположном. По его словам, “заключение министерства однозначно: установление Центральной избирательной комиссией более позднего срока для предоставления членами Кабинета Министров „документа об освобождении от должности” является неприемлемым”.