Литвин: состав Минобороны должен формироваться из военных

Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что состав Министерства обороны должен формироваться из военнослужащих, а не из гражданских лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, находясь с рабочей поездкой в г. Белая Церковь Киевской области.

«Я не являюсь сторонником, и считаю поспешным и неправильным подход формирования Министерства обороны преимущественно из гражданских лиц», - сказал спикер.

По его словам, если стоит задача укрепить обороноспособность Украины, то это должны делать люди, у которых есть соответствующая подготовка, соответствующий опыт и авторитет.

При этом, по словам В.ЛИТВИНА, положительным является тот факт, что хотя бы накануне выборов вспоминают о проблемах армии.

По его словам, ситуация в Вооруженных силах чрезвычайно сложная, и нужно четко определить принципы внутренней и внешней политики, параметры безопасности государства и формирования на этой основе оборонной доктрины, поскольку действующая является абсолютно неадекватной.

Кроме того, по мнению председателя ВР, необходимо изменить подходы к финансированию Вооруженных сил Украины. По его словам, на одного военнослужащего сейчас приходится менее 2 тыс. долларов в год. В.ЛИТВИН убежден, на следующий год на финансирование Вооруженных сил нужно предусмотреть 20 млрд. грн.

Также он отметил, что нужно решить проблему с финансированием строительства жилья для военнослужащих. «Те возможности, которые есть у Министерства обороны в плане жилья, в плане земель, должны быть направлены на решение проблем военнослужащих», - сказал В.ЛИТВИН.