Литвин: состав Минобороны должен формироваться из военных
Хорошо, что об армии вообще вспомнили
Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что состав Министерства обороны должен формироваться из военнослужащих, а не из гражданских лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, находясь с рабочей поездкой в г. Белая Церковь Киевской области.
«Я не являюсь сторонником, и считаю поспешным и неправильным подход формирования Министерства обороны преимущественно из гражданских лиц», - сказал спикер.
По его словам, если стоит задача укрепить обороноспособность Украины, то это должны делать люди, у которых есть соответствующая подготовка, соответствующий опыт и авторитет.
При этом, по словам В.ЛИТВИНА, положительным является тот факт, что хотя бы накануне выборов вспоминают о проблемах армии.
По его словам, ситуация в Вооруженных силах чрезвычайно сложная, и нужно четко определить принципы внутренней и внешней политики, параметры безопасности государства и формирования на этой основе оборонной доктрины, поскольку действующая является абсолютно неадекватной.
Кроме того, по мнению председателя ВР, необходимо изменить подходы к финансированию Вооруженных сил Украины. По его словам, на одного военнослужащего сейчас приходится менее 2 тыс. долларов в год. В.ЛИТВИН убежден, на следующий год на финансирование Вооруженных сил нужно предусмотреть 20 млрд. грн.
Также он отметил, что нужно решить проблему с финансированием строительства жилья для военнослужащих. «Те возможности, которые есть у Министерства обороны в плане жилья, в плане земель, должны быть направлены на решение проблем военнослужащих», - сказал В.ЛИТВИН.