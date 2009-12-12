Ющенко: приезжаю во Львов - а там портрет Януковича

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО убежден, что нынешняя избирательная президентская кампания менее агрессивна, чем предыдущая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжествах по случаю присвоения Тернопольскому государственному техническому университету статуса «национального».

По словам В.ЮЩЕНКО, общество сейчас стало менее агрессивным и значительно более толерантным. Он напомнил о событиях 2004 года, когда также была президентская избирательная кампания.

«30 октября 2004 года я приехал в Донецк. На воротах, которые ведут в город, висит амбарный замок. Перелезаем ворота, за ними меня встречает свыше тысячи молодых людей с бритыми головами, со злыми плакатами и такими взглядами, что я никогда не забуду. Еду дальше по городу – только портреты ЯНУКОВИЧА во всей красе, больше никого нет. Только кое-где было 10-12 моих портретов. Но в форме эсэсовца. Вот и все. Вот такие мы были», – напомнил В.ЮЩЕНКО.

Сейчас же, сказал он, ситуация кардинально отличается. В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что, выезжая недавно из донецкого аэропорта, первым увидел плакат лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, «за ней – ЛИТВИН, потом – ЯНУКОВИЧ, дальше АРСЕНИЙ». «Приезжаю неделю назад во Львов, первый портрет по дороге с вокзала – ЯНУКОВИЧА. 5 лет назад это было немыслимо, чтобы портрет ЯНУКОВИЧА увидеть во Львовской или Тернопольской области, а других оппонентов – в Донецкой области», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, нынешние изменения стали возможны благодаря утверждению свободы слова. «Свобода слова донесла до разных уголков Украины, что нас больше объединяет, чем разъединяет. Потому что на прошлых выборах нам навязывали гражданское противостояние по лживой версии «Восток-Запад», тогда было много агрессии», – напомнил Президент.

Он выразил убеждение, что сейчас «общество теплеет и начинает приближаться к тому, что мы можем назвать нацией».

«И этими признаками нужно гордиться», – сказал В.ЮЩЕНКО.