Литвин предложит после первого тура пересчитать бюллетени

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложит после первого тура президентских выборов пересчитать бюллетени.

Об этом он заявил сегодня в эфире 5 канала.

“После первого тура мной будет внесено предложение о том, чтобы состоялся пересчет бюллетеней, чтобы состоялись выборочные проверки, голосовали ли те люди, которые по всем данным на тот момент находились за пределами страны”, – сказал В.Литвин.

По его словам, те фракции парламента, “которые будут блокировать или не будут голосовать за принятие такого решения, однозначно покажут свою причастность к таким сделкам (имеются в виду фальсификации результатов голосования – УНИАН)”.

В.Литвин отметил, что эта инициатива должна стать предостережением для тех, кто “за определенное вознаграждение будет заниматься фальсификацией выборов”.

Также он отметил, что необходимо все сделать для того, чтобы Украина “получила честные и прозрачные выборы”. “Главное, чтобы был подсчет голосов объективным”, – добавил председатель ВР и кандидат в президенты.

Кроме того он отметил необходимость ликвидировать систему выборов по партийным спискам, чтобы участники выборов не делали фальсификаций с целью “понравиться своему партийному вождю” и благодаря этому получить место в списке на выборах в местные органы власти.

В.Литвин также сообщил, что во время поездок в Черновицкую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области он узнал о том, что членов избирательных комиссий “ставят на зарплату” политические силы, которые вносили их кандидатуры в комиссии. Председатель ВР считает такой подход недопустимым.