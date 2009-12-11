Ляпина: то, как Тимошенко понимает ответственность, у нее - от Медведчука

Виктор Медведчук как автор политреформы 2004 года странно понимает свою ответственность за сделанное. Об этом заявила народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Ксения Ляпина, комментируя высказывание Медведчука о том, что конституционная реформа 2004 года не состоялась, и Украина нуждается в сильной президентской власти. (Об этом он написал в колонке «Беру свои слова назад» для журнала «Корреспондент»).

«Это не игрушечный дом, а реальная жизнь. И забрать свои слова назад никак не удастся. За свои слова нужно отвечать, - говорит Ляпина. - Теперь я понимаю, почему Тимошенко таким удивительным образом понимает ответственность – это у нее от Медведчука», - приводит слова Ляпиной официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

Нардеп считает, что Медведчук должен отвечать за тот бардак, который создал в государстве, когда продвигал эту несуразную, на колене сделанную политреформу, исключительно для одного – чтобы ограничить права следующего Президента Украины, чтобы снизить риски для темных махинаций. Она напомнила, что политреформу Медведчук и Ко продавили через угрозу кровопролития на Майдане.

«Страна все пять лет расхлебывает последствия этой несовершенной конструкции, которую, в том числе Медведчук, навязали стране. И теперь экс-глава администрации президента исполняет роль писаря Тимошенко», - возмущается политик.

Она объяснила, что Медведчук чувствует вкус власти, а Тимошенко и Янукович ему достаточно близки. Он понимает, что избрание одного из них Президентом ничего не изменит, если не будут изменены базовые позиции Конституции.

«Экс-глава администрации президента осознает, что реальную власть они получат только тогда, когда им предоставят значительно больше полномочий и влияния на формирование исполнительной власти, - говорит Ляпина. - Медведчук под себя и под своих «друзей» хочет подстроить Конституционную модель».