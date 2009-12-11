Платини рассказал, что Украина могла пролететь мимо Евро-2012

Украина могла быть лишена права на организацию Чемпионата Европы по футболу 2012 года, если бы правительство Юлии ТИМОШЕНКО не выделило дополнительные средства для подготовки к турниру.

Как сообщает ТСН, об этом заявил во время заседания Исполнительного комитета УЕФА президент Европейской футбольной ассоциации Мишель ПЛАТИНИ.

"Если бы украинская власть не приняла это решение, то Украина могла быть лишена права на организацию чемпионата", - сказал президент УЕФА.

ТСН отмечает, что эксперты УЕФА тщательным образом инспектировали все инфраструктурные объекты нашей страны ежемесячно, а кое-где и чаще. Наша страна нашла финансовые, организационные и человеческие ресурсы для воплощения проекта Евро на 100%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Исполком УЕФА утвердил все 4 украинских города-претендента - Киев, Донецк, Харьков, Львов - хозяевами Евро-2012. При этом финал чемпионата состоится в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".

21 августа 2009 года Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на внесенный правительством Закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в Госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

4 сентября Президент вернул в парламент со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

6 октября Верховная Рада приняла постановление, первым пунктом которого Президенту предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», безотлагательно обнародовав текст указанного документа за подписью главы государства.

12 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что не подпишет закон о внесении изменений в госбюджет на 2009 год и предложил парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть закон вместе с поданными им предложениями.

15 октября газета «Голос Украины» опубликовала закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» за подписью председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, и таким образом закон вступил в силу.

Кроме того, 7 декабря вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сообщил, что правительство планирует до конца 2009 года выделить дополнительно 395,4 млн. грн. на подготовку объектов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.