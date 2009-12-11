Ющенко написал Литвину о своих тревогах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА поддержать его в вопросе освобождения министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в В.ЮЩЕНКО В.ЛИТВИНУ, текст которого размещен на сайте Президента.

Как пишет В.ЮЩЕНКО, ситуация, которая складывается сегодня в органах внутренних дел Украины, не может гарантировать обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, положительных результатов в борьбе с коррупцией и преступностью.

“Меня чрезвычайно тревожит значительное послабление действий правоохранительных органов в этом направлении”, - подчеркивает Президент.

Он отметил, что на протяжении десяти месяцев текущего года сохраняется тенденция к уменьшению количества разоблаченных коррупционных правонарушений (на 13,9%) и привлеченных к административной ответственности коррупционеров (на 15,4%). Послабление активности борьбы с коррупцией, по его мнению, произошло в основном за счет органов внутренних дел (на 40,2%), количество привлеченных к ответственности коррупционеров по материалам МВД Украины сократились с 1433 до 858 человек. Ухудшилось качество сбора доказательств коррупционной деятельности. Процент закрытых административных дел в текущем году возрос до 22,3%.

Кроме этого, пишет Президент в письме председателю ВР, растет и количество преступлений, «однако уровень их раскрытия ежемесячно снижается и достиг, по моему мнению, критического предела, когда остаются нераскрытыми более 30% преступлений».

Он отметил, что на 1 декабря текущего года остались нераскрытыми с прошлых лет почти 7 тыс. преднамеренных убийств, 18 тыс. разбоев, 216 тыс. грабежей и около 1 млн. 400 тыс. краж.

По словам В.ЮЩЕНКО, уже в этом году судами оправданны 24 человека, которые привлекались в качестве обвиняемых по уголовным делам, расследовавшихся в органах внутренних дел, из них шестеро находились под стражей.

Приведенное, по его словам, и стало причиной того, что за последние годы Украина существенно ухудшила свой рейтинг добропорядочности: с 99-го места в 2006 году до 146-го в 2009 году. Он напомнил, что, согласно очередному отчету международной правозащитной организации Transparency International относительно уровня коррупции в мире «Барометр глобальной коррупции - 2009», Украина заняла последнюю ступеньку среди «новых независимых стран».

В.ЮЩЕНКО отметил, что его неоднократные обращения к министру внутренних дел с требованием активизировать работу в системе правоохранительной деятельности игнорируются, и свои непрофессиональные действия и провальные результаты работы Ю.ЛУЦЕНКО пытается переложить на других людей.

“Сообщаю Вам о том, что я поднял перед премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО вопрос о безотлагательном обращении в Верховную Раду Украины с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от занимаемой должности министра внутренних дел Украины. Исходя из изложенного, надеюсь на Вашу конструктивную гражданскую и государственную позицию”, - говорится в письме В.ЛИТВИНУ.