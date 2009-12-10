Тигипко о "газовой войне", "газовой истерии" и команде Ющенко

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины искусственно провоцирует “газовую истерию”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя распространенную Советом нацбезопасности и обороны аналитическую записку, в которой речь идет об угрозе «новой газовой войны» в случае возникновения проблем с расчетами за российские энергоносители.

По мнению С.ТИГИПКО, «команда Виктора ЮЩЕНКО в газовом вопросе заняла позицию «чем хуже - тем лучше».

«Безусловно, за потребленный газ необходимо платить своевременно и в полном объеме. И есть угроза, что задолженность может вырасти до таких размеров, что возникнет вопрос об установлении контроля «Газпрома» над украинской газотранспортной системой. И тогда вопросы приватизации ГТС или создание международного консорциума на выгодных для нас условиях отпадут. Непонятно только, зачем в команде ЮЩЕНКО решили изложить эти очевидные вещи в такой форме, чтобы спровоцировать опасение новой газовой войны. Не верю, что сделано это в заботе об интересах Украины», - заявил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что буквально вчера еврокомиссар по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС сказал, что не исключает новых перебоев с поставками газа в Европу. В этой ситуации, отметил С.ТИГИПКО, украинские чиновники всех уровней просто обязаны ослаблять опасения наших европейских партнеров, а не усиливать их.

Бесспорно, признал политик, правительство допускает много ошибок в этой сфере. “Но пугать всех газовой войной, надеясь превратить ее во внутриполитическую, - значит, вредить не ТИМОШЕНКО, а всей Украине», - подчеркнул кандидат в Президенты.