Тигипко думает, что идея Тимошенко приведет к росту коррупции

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что предоставление неоправданных налоговых льгот приведет к росту коррупции и усилению спада в экономике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о намерении возобновить налоговые льготы для предприятий, которые размещены на так называемых депрессивных территориях. Такие льготы действовали до 2005 года, в результате чего через эти «зоны» в Украину беспрепятственно ввозились импортные продукты питания, в том числе «ножки Буша», одежда и бытовая техника. В результате льготы, предоставленные депрессивным территориям для восстановления производства, привели к его сворачиванию на территории всей страны.

«Предоставление неоправданных налоговых льгот приведет к росту коррупции и усилению спада в экономике», - считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, к аналогичному эффекту приведет и реализация предвыборного обещания лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о предоставлении пятилетних налоговых каникул новосозданным малым предприятиям. «Такая идея приведет лишь к искажению конкурентной среды и ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу. Крупные предприятия-производители будут создавать десятки, а то и сотни «малых предприятий», через которые будут реализовывать свою продукцию, избегая налогообложения. Как следствие деньги потеряет не только бюджет, но и действующие предприятия торговли и дистрибуции», - отмечает С.ТИГИПКО.

«Мы это уже проходили в конце восьмидесятых годов прошлого века, когда был принят закон о кооперации. Он убил советскую систему оптовой и розничной торговли. В стране возник ажиотажный спрос, а дефицит товаров усилился до предела. Повторение эксперимента Михаила ГОРБАЧЕВА, предоставление пятилетних налоговых каникул новосозданным предприятиям приведет к аналогичным последствиям и уничтожит в Украине нынешнюю систему производства и систему торговли товарами», - отметил С.ТИГИПКО. – Вместо предоставления неоправданных налоговых льгот отдельным предприятиям, нужно снижать налоги для всех. Только путь снижения общего уровня налогообложения и усиление конкуренции может привести к выходу из экономического кризиса».