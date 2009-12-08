Генпрокуратура проверяет документы на Межигорье

Генеральная прокуратура проводит проверку обращений и сообщений относительно законности приобретения в собственность и пользования земельным участком и зданиями в урочище Межигорье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в Генпрокуратуру поступило депутатское обращение по поводу публикаций, которые появились в последние дни в СМИ и в сети Интернет, относительно законности приобретения в собственность и пользования земельным участком и зданиями по ул. Ивана Франко, 19 и ул. Межигорской, 123-а в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, что принадлежат к комплексу отдыха «Пуща-Водица» урочища Межигорье, юридическими и физическими лицами, в том числе одним из зарегистрированных кандидатов президенты Украины на выборах 2010 года.

В сообщении отмечается, что на данное время Генеральной прокуратурой проводится проверка этих обращений и сообщений, для чего вытребованы соответствующие документы и материалы, а о результатах, полученных в установленном законом порядке, будет безотлагательно информирована общественность.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Кабинет министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».