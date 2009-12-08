Тимошенко готовится изменить прическу

Личный парикмахер Премьер-министра Украины Елена Седых начала работать над новым образом Юлии Тимошенко. Об этом сообщает персональный сайт Тимошенко.

"Юлия Тимошенко - известный всему миру политик, и никакой радикализм в изменении образа недопустим. Тем более коса - это очень сильный и харизматичный атрибут. Не даром же именно Юлина коса за последние несколько лет триумфально "обошла" все подиумы мира, от Лондона до Сиднея: с такой прической выходили много знаменитостей, например, модель Наоми Кемпбелл, певица Кайле Миноуг... Впрочем, даже то, что кажется самым лучшим, конечно же, иногда приходится менять. Скажу вам по секрету, что мы уже начали обсуждать возможные изменения и работать над новым образом", - призналась Елена Седых в интервью газете "Факты и комментарии".

В то же время, парикмахер подчеркнула, что переход к новому образу будет очень плавным. "Без коротких стрижек и темных волос. Это будет, я бы сказала, эволюция, а не революция образа", - прибавила она.

Елена Седых сообщила, что встречается с Юлией Тимошенко не чаще раза в месяц, чтобы подкорректировать прическу. "Все остальное она делает сама. Иногда даже может перестараться. Бывает, например, приехав, я застаю ее то с кисточкой, то с ножницами. Говорю: "Юлия Володимиривна, вы скоро все сама будете делать, и я вам не понадоблюсь". Она - очень самостоятельный человек", - объяснила парикмахер.