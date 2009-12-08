Ульянченко: Тимошенко демонстрирует пренебрежение к законам

Премьер-министр Юлия Тимошенко демонстрирует пренебрежение к законам. Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV заявила глава Секретариата Президента Вера Ульянченко.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, председатель политсовета «Нашей Украины» обратила внимание, что премьер отказывается выполнять закон о повышении социальных стандартов. «Это демонстрация неуважения к закону. Я понимаю, что он кому-то может не нравиться, но на сегодняшний день это действующий закон, и его нужно выполнять», - отметила глава Секретариата Президента. «Чем может закончится для государства то, что кто-то из высших должностных лиц призывает к невыполнению законов?», - отметила Ульянченко.

Соратник Президента подчеркнула, что Виктор Ющенко внес предложения в изменения в бюджет 2009 года для реализации указанного закона. При этом она обратила внимание, что премьер своими постановлениями делает доплаты к пенсиям и зарплатам пенсионерам, библиотекарям, сельским председателям, почтальонам без изменений к бюджетному законодательству. «Это можно делать только тогда, когда есть изменения к закону о государственном бюджете», - отметила Ульянченко.