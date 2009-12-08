Человеку Ющенко правительство напоминает Бармалея

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступал и выступает за утверждение в нашем государстве принципа экономической свободы, заявил в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Экономическая программа Президента принципиально расходится с программой нашего правительства. Ведь экономическая программа В.ЮЩЕНКО построена только на одном принципе – принципе экономической свободы», - сказал А.ШЛАПАК, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

А.ШЛАПАК отметил, что идет речь, в частности, о недопустимости взимания заранее налогов, важности возвращения невозмещенного НДС, необходимости создания равных налоговых правил для всех и, безусловно, – о прекращении вмешательства в бизнес конкретных предприятий и целых отраслей.

«Это доктрина, на которой строится позиция Президента. В то же время позиция премьер-министра – это, к сожалению, позиция государственного монополизма. Максимальные полномочия стянуть в центр, командовать всеми – от маленькой фермы до больших предприятий и отраслей», - сказал первый заместитель главы Секретариата.

«Правительство напоминает мне сегодня Бармалея из знаменитого фильма «Айболит-66», который говорил: «Я заставлю всех быть счастливыми». Вот почему Президент, безусловно, по очень многим вопросам вынужден не соглашаться с правительством и ветировать такие решения. И думаю, будет ветировать и в дальнейшем на пользу нашим людям и бизнесу», - отметил А.ШЛАПАК.