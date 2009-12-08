Тимошенко на полдня едет в Ровно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Ровенскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии передачи 16 школьных автобусов районам области. Автобусы закуплены по совместному проекту Министерства образования и науки и Всемирного банка «Равный доступ к качественному образованию в Украине».

Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью Ровенскому областному телевидению, после чего вернуться в Киев.

Сегодня на 15.00 запланировано заседание Кабинета министров Украины.