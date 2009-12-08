Тимошенко на полдня едет в Ровно
09:28, 08 декабря 2009Политика
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В 15. 00 - Кабмин
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Ровенскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии передачи 16 школьных автобусов районам области. Автобусы закуплены по совместному проекту Министерства образования и науки и Всемирного банка «Равный доступ к качественному образованию в Украине».
Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью Ровенскому областному телевидению, после чего вернуться в Киев.
Сегодня на 15.00 запланировано заседание Кабинета министров Украины.
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